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    غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق في 6 أكتوبر 12 ساعة

    01:06 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق في 6 أكتوبر 12 ساعة

    قطع مياة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قطع المياه عن عدة مناطق، غدًا لمدة 12 ساعة.

    وأضاف الجهاز في بيان اليوم، أن قطع الخدمة، يشمل عدة مناطق: (إسكان أبناء الجيزة- الإسكان الاجتماعي 800 فدان - ابني بيتك - المنطقة الصناعية الخامسة)، غدا من الساعة 7 صباحًا وحتى 7 مساءً.

    وتابع الجهاز، أن قطع الخدمة لإجراء أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير المحاور الرئيسية وتنفيذ أعمال صناعية عليها.

    قطع المياه مدينة 6 أكتوبر المياه

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