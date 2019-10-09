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اليوم.. مدبولي ووزيرا الخارجية والري يلقون بيانًا مهمًا أمام البرلمان

10:06 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
اليوم.. مدبولي ووزيرا الخارجية والري يلقون بيانًا مهمًا أمام البرلمان

مصطفى مدبولي

كتب- أحمد علي:

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومحمد عبد المعطي، وزير الري، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، رفع جلسة أمس الثلاثاء بعد أن استمرت 9 ساعات، تضمنت استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق.. ويستمر العمل)، كشف عن الوضع الاقتصادي للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة في إصلاح هيكل الاقتصاد المصري وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

كما تضمنت الاستماع إلى كلمات النواب والمناقشات على بيان الحكومة.

وقال "عبد العال" للنواب في نهاية الجلسة: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، سيحضرون الجلسة العامة الأربعاء؛ لإلقاء بيان مهم جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".

مصطفى مدبولي سامح شكري محمد عبد المعطي مجلس النواب

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