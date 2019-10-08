كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جميع النواب نقلوا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حالة الاحتقان التي تسود البلاد خلال الفترة الأخيرة رغم تجاوز مراحل الإصلاح المالي والاقتصادي بمؤشراته الإيجابية.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة، ردًا على بيان رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

وأضاف بكري: "حالة الاحتقان التي تسود البلاد في مصر نتيجة أننا لا نستطيع أن ندير الأزمات التي تمر بها البلاد بشكل صحيح، ولا توجد لدينا قوة ناعمة، ويتم اختيار القيادات من خلال الثقة وليس الكفاءة وتغيب الإعلام والفن"، متسائلا: "لماذا تتغول الدولة على قواها الناعمة؟

وطالب بكري بضرورة تنفيذ مشروع اجتماعي للحد من الفقر، قائلًا: "الغلابة في حاجة للاحتضان بمشروع اجتماعي للحد من الفقر"، مشيرا إلى الخلل بفاتورة الكهرباء، وعدم حسم ملف عمال التشجير الذين يعانون كثيرا.

وأكد ضرورة العودة لروح 30 يونيو في ظل التحديات التي نعاني منها.