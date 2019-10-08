رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق أعمال بالصرف الصحي بنسبة 42% منتصف 2020

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أوضاع الصرف الصحي حتى منتصف 2014 بلغت نسبة أعماله على مستوي الجمهورية 11%، على مدار أكثر من 30 عاما، فيما وصلت حتى 30 يونيو 2019 إلى ـ38% ومتوقع أن تكون 42% منتصف 2020.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أنه خلال السنوات المقبلة سيتم تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف على مستوي الجمهورية، ولكن من لا بد من السير على هذا النهج وتوفير الموارد المالية المطلوبة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الرؤية تتضمن أيضا تطوير شبكة الطرق الداخلية على مستوي الجمهورية بتكلفة 35 مليار جنيه.​