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    اليوم| مدبولي في البرلمان.. وعبدالعال: "النقد مباح والتجاوز مرفوض"

    10:39 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    اليوم| مدبولي في البرلمان.. وعبدالعال: "النقد مباح والتجاوز مرفوض"

    الدكتور علي عبد العال

    كتب- أحمد علي:

    قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء يحضر للبرلمان اليوم الثلاثاء، لطرح جميع الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون عليه من خلال النواب.

    جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين، إبان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 حول رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها.

    وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة اليوم بناءً؛ لأن مصر في مرحلة مهمة، قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض".

    علي عبد العال مجلس النواب مجلس الوزراء

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