مصر للطيران تُعلن تشغيل رحلاتها إلى بودابست بالطائرة الجديدة A220-300

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها بين القاهرة وبودابست بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A220-300 حيث تُسير مصر للطيران أربع رحلات أسبوعية بين المدينتين.

وذكرت الشركة في بيان أن التشغيل يأتي في ضوء استراتيجيتها لتطوير الخدمات المقدمة لعملائها حول العالم.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُعد أول شركة في الوطن العربي والسادسة علي مستوى العالم تتسلم هذه الطائرة التي تتميز بأنها تضم 140 مقعدا بمساحات مريحة من بينها 15 مقعدا على درجة رجال الأعمال و125 مقعدا بالدرجة السياحية بما يمنح الركاب المزيد من الراحة في رحلاتهم على متن الطائرة ، إلى جانب عدة مميزات أخرى مثل خدمة الـ Wi-Fi و Video/Audio Streaming بما يتيح للراكب مشاهدة البرامج والفيديوهات علي الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب.​