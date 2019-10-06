في ذكرى أكتوبر.. بسمة وهبة: "والله ما في أحلى من بلدنا"

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية بـ"انستجرام" من داخل الطائرة خلال عودتها من سويسرا.

وقالت بسمة في الفيديو: "مهما نلف العالم والدنيا، مهما نشوف مغريات وحاجات حلوة جميلة.. والله ما في أحلى من بلد الواحد .. مصر ليها إحساس تاني خالص.. مافيش أحلى من بلدنا، مصر بكل ما فيها، هتفضل غالية وفي القلب دايماً".

وتابعت: مصر تحتفل اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر العزيزة على قلوبنا جميعا، ذكرى الانتصار اللي جه بعد وجع ومواجهة وجهد وتضحيات.. ذكرى أكتوبر وانتصار جيش وشعب سوا، إيديهم في إيدين بعض قدروا يواجهوا الصعب ويعدوا.. قدروا ينتصروا على العدو.

وزادت: "جيشنا المصري العظيم، الدرع والسيف، شعبنا العظيم وروحه اللي مابتنهزمش أبداً، كل ذكرى أكتوبر وإحنا فاكرين، إن الانتصار بيجي بالتعب والمحاولة، وإن مافيش أغلى من مصر نضحي عشانها ونفديها بأرواحنا".