الرئاسة تنشر فيديو لكلمة السيسي في الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجهها للشعب المصري، صباح الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس السيسي، إن الوطن قدره أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، لكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك الشعب المصري العظيم، الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، موضحًا أن الشعب المصري يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد، بالحفاظ على الأرض، وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية.

وجاءت نص الكملة في الفيديو التالي: