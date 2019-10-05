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    وزير الأوقاف: 16 مليون جنيه لإحلال وصيانة وتجديد المساجد

    08:13 م السبت 05 أكتوبر 2019
    وزير الأوقاف: 16 مليون جنيه لإحلال وصيانة وتجديد المساجد

    وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب- محمود مصطفى:

    اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، 16 مليونًا وستمائة وخمسة وستين ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثين جنيهًا لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي 2019/ 2020م.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

    صيانة المساجد وزارة الأوقاف مختار جمعة

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