وزير الأوقاف: 16 مليون جنيه لإحلال وصيانة وتجديد المساجد

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، 16 مليونًا وستمائة وخمسة وستين ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثين جنيهًا لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي 2019/ 2020م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.