شبورة وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس البلاد يشهد حالة من الاستقرار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ35 درجة اليوم السبت، والسواحل الشمالية تسجل 31 درجة بينما تتراوح درجات الحرارة على الصعيد بين 37 و41، لافتًا إلى أنه بداية من غدا الأحد تعود درجات الحرارة إلى معدلتها الطبيعية بالتراجع درجة إلى درجتين على أغلب الأنحاء.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على المواطنين توخى الحذر أثناء فترات الليل فيوجد فرق في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى يتجاوز الـ10 درجات، لافتًا إلى الجو يكون أكثر برودة خلال الساعات المتاحرة من الليل، وبالتالي لابد من ارتداء الملابس المناسبة في هذا التوقيت.

وأضاف شاهين، أن الشبورة هي الظاهرة الجوية الأكثر ظهورًا خلال هذه الفترة، مناشدا السائقين توخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، واتباع تعليمات المرور.