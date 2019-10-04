بالأسماء.. اسبتعاد 17 نائبًا من التشكيلات الجديدة للجان البرلمان ووجوه جديدة

كتب - أحمد علي:

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، التي أجريت أمس الأربعاء، عن بعض التغييرات في تشكيلات مكاتب اللجان النوعية، حيث شهدت استبعاد 17 نائبًا من مناصبهم بتشكيلات هيئات مكاتب اللجان بدور الانعقاد الماضي، فيما شهدت أيضًا فوز وجوه جديدة.

وأسفرت نتيجة انتخابات اللجان النوعية، عن استبعاد كل من النائب هشام الشعيني من رئاسة لجنة الزراعة، والنائب علاء والي من رئاسة لجنة الإسكان، وكذلك استبعاد كل من النائب أحمد حلمي الشريف من منصب وكيل لجنة الشئون التشريعية، ومحمود يحيى من منصب أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، واستبعاد كل من أحمد العوضي ويونس الجاحر وكيلي لجنة الدفاع والأمن القومي بدور الانعقاد السابق وأحمد إسماعيل أمين سر ذات اللجنة سابقًا.

وشهدت الانتخابات أيضا، استبعاد النائب محمد سعد من منصب وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، والنائب سامح حبيب من منصب وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وأيضا استبعاد النائب أحمد مصطفى فرجاني من منصب وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الدامي من منصب أمين سر ذات اللجنة.

وجرى استبعاد النائب رائف تمراز من منصب وكيل لجنة الزراعة، والنائبة أماني عزيز من منصب وكيل اللجنة الدينية، والنائبة جليلة عثمان من منصب وكيل الجنة الثقافة والإعلام، وإيناس عبدالحليم من وكالة لجنة الصحة، ومي البطران من وكالة لجنة الاتصالات، وياسر سلومة من أمانة سر لجنة الشباب والرياضة.

فيما أسفرت الانتخابات عن ضخ وجوه جديدة لم تكن موجودة بتشكيلات اللجان بدور الانعقاد الماضي، وهي إيهاب الخولي الذي تولى أمين سر لجنة الشئون التشريعية، وجمال صابر أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، وكل من ممدوح مقلد وأشرف جمال وكيلا لجنة الدفاع، وعصام أبو المجد أمين سر ذات اللجنة، وهالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات، وعبدالسلام الخضراوي وكيل لجنة الطاقة، وكذلك كل من مجدي ملك وأيمن معاذ وكيلي لجنة الزراعة، ومحمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومنى جاب الله أمين السر بذات اللجنة.

كما أسفرت الانتخابات أيضًا عن تولي النائب شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتولى النائب نضال السعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، وعصام القاضي وكيلا للجنة الشئون الصحية، وأحمد البعلي وكيل لجنة الاتصالات، وطارق السيد وكيل لجنة الشباب والرياضة، ومحمد زايد أمين السر بذات اللجنة.

كما شهدت الانتخابات، تصعيد كل من النائب هشام الحصري الذي كان يتولى وكيل لجنة الزراعة سابق، ورئيس لجنة الزراعة حاليًا، وكذلك تولى النائب عماد حمودة رئاسة لجنة الإسكان حاليًا بعدما كان يتولى وكيل لجنة الشباب والرياضة في دور الانعقاد الماضي.

وحسمت أغلب اللجان انتخاباتها، بالتزكية، فيما عدا بعض اللجان مثل الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والدينية والثقافة والإعلام، والتشريعية.​