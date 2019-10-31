رئيس الوزراء يشهد حفل تكريم الفائزين بجائزة "التميز الحكومي"

كتب – محمود مصطفى:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر الخميس، حفل تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويشارك في الجائزة أكثر من 2000 مشارك من الأفراد والمؤسسات للحصول على الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية، وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي.