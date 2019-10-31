السيسي عن الصندوق السيادي: "به أرقام تعكس قدرات الدولة واقتصادها"

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأرقام التي يتضمنها صندوق مصر السيادي لم تأت من فراغ، ولكن من قدرات حقيقية للدولة المصرية واقتصادها "هتشوفوها وتسمعوها".

جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس.

وأضاف السيسي: "هنعلن عن الأرقام (الأموال) اللي في الصندوق، بما فيها الشركات، وكلها أصول مصرية لصالح مصر وشعبها واقتصادها، تكبر علشان تكبر بيها مصر، مش لحد تاني".

وواصل الرئيس: "رئيس الوزراء قالي هل من المقبول إننا نعلن أن أكتر من عدة تريليونات بالصندوق، قولتله ما دام ده بيعكس واقع، هنعلن بما في ذلك الشركات".

وقال السيسي: "بقول الكلام دا علشان الفترة اللي فاتت، ودا كلام بقوله للإعلاميين والشعب المصري كله.. اوعوا حد يأثر عليكوا أو يشككوا في بلدكوا".