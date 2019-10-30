الزراعة: السيطرة على حريق محدود بحديقة الحيوان دون خسائر

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تمت السيطرة على حريق محدود نشبت داخل حديقة الحيوان بالجيزة، مساء الأربعاء.

وأضاف "القرش" في تصريح لمصراوي، أن ما حدث هو ماس كهربائي نتج عنه حريق طفيف تمت السيطرة عليه في غضون دقائق معدودة، ولم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

ولفت مصدر إلى أن الحريق نشبت بسور المكتب الفني بالحديقة، بعد خروج كافة الزائرين بحلول الخامسة مساء، بعيدا عن الحيوانات، وتمت السيطرة على الحريق بدون خسائر.