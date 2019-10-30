أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

الزراعة: السيطرة على حريق محدود بحديقة الحيوان دون خسائر

08:23 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
الزراعة: السيطرة على حريق محدود بحديقة الحيوان دون خسائر

حديقة الحيوان

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تمت السيطرة على حريق محدود نشبت داخل حديقة الحيوان بالجيزة، مساء الأربعاء.

وأضاف "القرش" في تصريح لمصراوي، أن ما حدث هو ماس كهربائي نتج عنه حريق طفيف تمت السيطرة عليه في غضون دقائق معدودة، ولم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

ولفت مصدر إلى أن الحريق نشبت بسور المكتب الفني بالحديقة، بعد خروج كافة الزائرين بحلول الخامسة مساء، بعيدا عن الحيوانات، وتمت السيطرة على الحريق بدون خسائر.

حديقة الحيوان حريق الحماية المدنية الجيزة وزارة الزراعة محمد القرش

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة للحكومة.. والصحة تنفي وجود "فيروس مميت"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان