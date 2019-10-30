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    بعثة الكاراتيه تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم

    05:49 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    بعثة الكاراتيه تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم

    بعثة الكاراتيه تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة

    كتب - طه عبيد:

    عادت بعثة منتخب الكاراتيه ،اليوم الأربعاء، إلى القاهرة قادمة من تشيلى، بعد التتويج بمنافسات بطولة العالم التى قامت فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

    وتوجت مصر بالبطولة بعد حصد 19 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و4 فضيات، و8 برونز، بمشاركة 86 دولة .

    وحقق الميداليات كل: من بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق ، على مستوى الذهبيات ، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبد الناصر، وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق، و البرونزيات عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد واحلام يوسف .​

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    الكاراتيه القاهرة بطولة العالم تشيلي

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