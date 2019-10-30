"هيكل": الإعلام غير التقليدي خارج السيطرة.. ومستخدمو الإنترنت 4 مليارات شخص

كتب- مصطفى علي:

قال أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وزير الإعلام الأسبق، إننا فاتنا الكثير والإعلام الجديد لم يعد جديدًا بل متجددًا يوميًا، موضحًا أن الإعلام تواصل بين أكبر عدد من الجمهور، والتواصل بدأ في الحرب العالمية الأولى، وتطور جزئيًا في الحرب العالمية الثانية، أما الحرب العالمية الثالثة هي الكاميرا المدعومة بالمال.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الإعلام الجديد، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، الأربعاء: "نحن دائما في حاجة لمعلومات، ولكن حتى هذه اللحظة نريد الاستئثار بالمعلومة"، مشيرًا إلى أن الإعلام نوعان التقليدي وغير التقليدي، وعقب الحرب الباردة خرج جورج بوش الأب يتحدث عن النظام العالمي الجديد، لافتا إلى أن الإعلام حاليا تجاوز الحدود السياسية للدول، وبثلاث أقمار صناعية تستطيع التأثير في العالم كله، وبعد ذلك ظهرت الإنترنت والتليفزيون التفاعلي وبالتالي أصبحت الشاشة في تطور مستمر.

وتابع: "الإذاعة كي يسمعها 50 مليون شخص احتاجت لـ35 سنة، والتليفزيون كي يشاهده 50 مليون احتاج 13 عاما، بينما الإنترنت اشترك فيه 50 مليون شخص في 4 سنوات، وبالتالي الأرقام في تغير بسبب تضاعف حجم المعرفة على الشبكة الإلكترونية"، مؤكدًا أنه بعدما ظهرت قدرة الإعلام غير التقليدي ظهرت عدم قدرة الدول على السيطرة على الإعلام."

وأكد أنه توازى مع ذلك وجود انفلات أخلاقي، وظهرت شركات لديها القدرة على عمل حملات لصالح دول وأشخاص، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم 4.021 مليار شخص بنهاية 2018، أي أكثر من 52.95% من سكان العالم، موضحا أن 5.6 مليار نسمة يستخدمون البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أن عدد التغريدات على تويتر حوالي 500 مليون يوميا، و2.4 مليار نسمة يستخدمون الفيس بوك.