"القومي لحقوق الإنسان" ينظم مؤتمًرا دوليًا حول الهجرة في أفريقيا

كتب- محمد نصار:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، مؤتمرًا حول الاتفاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة (رؤية المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان.. الفرص والتحديات المشتركة في تنفيذه)، والذي يعقد يومي 5 و6 نوفمبر 2019.

وحسب بيان اليوم الأربعاء، يناقش المؤتمر، أهداف محددة من الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بجوانب حقوق الإنسان للهجرة، كما يضع المؤتمر خطة عمل لمتابعة تنفيذها.

ومن المتوقع أن يقود فريق العمل المعني بالهجرة في الشبكة الأفريقية والذي تم إنشائه في ديسمبر 2018، تنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

وتعتبر الوثيقة الختامية الرئيسية بمثابة خطة العمل الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من أجل متابعة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

ويشارك في المؤتمر ممثلين لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والتي يبلغ عددها 44 مؤسسة وطنية، وممثلي الوازارات والجهات التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.