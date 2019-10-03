عضو بـ"مستقبل وطن": خفض أسعار البنزين من ثمار الإصلاح الاقتصادي

كتبت - ميرا إبراهيم:

اعتبر النائب جون طلعت، عضو حزب مستقبل وطن، قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين، وغاز المصانع، بأنه "أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح "طلعت" في تصريح لمصراوي الخميس، أن تراجع الأسعار أصبح حديث الشارع حاليًا وليس الغلاء، وكل ذلك نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وقال إن هذه الخطوة تعد إنجازا ينضم لما سيراه المواطن في المستقبل القريب، من نتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، 7.75 جنيه لبنزين 92، و 8.75 جنيه لبنزين95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وأوضحت اللجنة -وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس- أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

يأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة.