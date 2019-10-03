الري: "القومي لبحوث المياه" يحرز تقدمًا في تصنيف مراكز البحوث العالمية

القاهرة - أ ش أ:

أحرز المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، تقدما بأكثر من ألف مركز في الترتيب العام بين المراكز البحثية العالمية، طبقا لآخر تقييم تم نشره هذا العام على الموقع الإلكتروني لتصنيف مواقع مراكز البحوث العالمية "Ranking Web of Research Centers".

وذكر بيان لوزارة الري اليوم الخميس، أن المركز القومي لبحوث المياه يعتبر الذراع البحثي لوزارة الموارد المائية والري ويشمل 12 معهدا بحثيا متخصصا في كافة علوم المياه وهو المعني بتقديم كافة الدراسات والاستشارات الفنية المتعلقة بالشأن المائي.

يشار إلى أن المركز تقدم خلال الفترة منذ أبريل 2018 حتى الآن أكثر من 2500 مركز في الترتيب بين المراكز البحثية العالمية، وعلى المستوى المحلي تقدم المركز على ستة مراكز بحثية مصرية وكذلك قفز على 39 مركزا إقليميا على المستوى العربي لنفس الفترة.

ويعد الموقع الإلكتروني الذي نشر التقييم هو مبادرة من معمل "سايبرميتريكس" وهي مجموعة بحثية تنتمي إلى المجلس الأعلى للبحث العلمي (CSIC) الإسباني، وهي أكبر هيئة بحثية عامة في إسبانيا تأسست في عام 1939 عن هيئة سابقة، هي مجلس التوسع في الدراسات والبحوث العلمية الذي تم إنشاؤه عام 1907 برئاسة الدكتور رامون كآجال الحائز على جائزة نوبل.

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