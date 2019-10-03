"النور والأمل" تبدأ مرحلة العروض المسرحية بـ"مملكة الذهب"

كتب- محمد عاطف:

أيام قليلة تفصلنا عن إزاحة الستار عن العرض المسرحى "مملكة الذهب"، وهو العرض الأول الذي يجسد شخصياته بطلات كفيفات من جمعية النور والأمل.

ويجري العمل على قدم وساق لتدريبهن على أول عرض لهن والكل منتظر إبداعاتهن التي عودونا عليها في كافة المجالات.

العرض تستضيفه مكتبة مصر الجديدة في السادسة من مساء الثلاثاء القادم 8 أكتوبر، حيث يفتح الستار عن مجموعة من الفتيات الكفيفات، الاجتهاد و المثابرة كانت أسلحتهم علي مدار ستة أشهر تحت إشراف فريق عمل متخصص وبمساعدة متطوعات متفانيات ومؤمنات بأهمية المسرح في التكيف النفسي والاجتماعي للبنات بالإضافة لدوره في زيادة الثقة بالنفس و تفريغ الطاقات لهن.

العرض المسرحى باللغة العربية الفصحى، ويدور حول أهمية العمل في حياة الانسان من تأليف وإخراج جورج أنور.

قال نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة إن "تسخير ما يتمتع به ذووي الإعاقة البصرية من قدرات وتوظيف ما لديهم من طاقات لبناء هذا الوطن من أهم ما نصبو إلى تحقيقه، إذ نؤمن بأن أفراد هذه الفئة يمتلكون من المقومات ما يؤهلهم ليكونوا أناسا مبدعين في خدمة مجتمعهم ووطنهم".

وأشار إلى أن الجمعية تسعى من استضافتها للعرض المسرحى الأول لفتيات النور والأمل إلى تقوية شخصية الفتيات المكفوفين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهن، وتمكينهن من الانخراط على كافة المستويات ينتصرون على إعاقة فقد البصر.

وقال جورج انور مخرج العرض إن الشعور هو أقوى ما يمتلكه الفتيات هكذا يبدو عليهن أثناء البروفات على العرض عندما كانوا يوجهون لبعضهم البعض نظرات صائبة ويتقنون الحركة بشكل لم يتوقعه أحد ويؤدون أدوراهن ببراعة كاسرين قيود النقص التي يضعها البعض وينظر بها إلى الكفيف".