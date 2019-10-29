"الصحة": إضافة 1035 سرير إقامة بـ24 مستشفى حميات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إضافة 1035 سرير إقامة بمشتملاته بـ24 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وإحلال وتجديد أَسرة المرضى بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات، وذلك خلال العام المالي 2018-2019.

وعن رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات الحميات، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تدريب 750 طبيبًا و750 من التمريض والفنيين على بروتوكول وأدلة إرشادية إكلينيكية لأمراض الحميات وذلك بـ10 محافظات، يأتي هذا ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات الحميات.

وأشار "مجاهد" في بيان اليوم، إلى الانتهاء من تدريب 300 طبيب و300 من التمريض والفنيين على العناية المركزة ورعاية الحالات الحرجة بمستشفيات الحميات، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي تشخيصي وعلاجي بوحدات الكبد، كما تم التدريب على الوسائل الحديثة في التشخيص والتعامل مع أمراض الحميات، لافتاً إلى الانتهاء من تحديث البروتوكول والأدلة الإرشادية الإكلينيكية لأمراض الحميات بالتنسيق مع السادة الأخصائيين والاستشاريين بالحميات وأساتذة الجامعات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي تم الانتهاء منه وطباعته وتوزيعه على مستشفيات الحميات بالمحافظات المختلفة منذ عام 2017.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمستشفيات الحميات للمرور ومتابعة تقديم وصرف العلاج للحالات الايجابية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، بوحدات علاج الفيروسات الكبدية بمستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظات المختلفة.

وكشف "عيد" عن الانتهاء من التجهيزات غير الطبية لمبنى مستشفى حميات دمنهور الجديد، كما تم إمداد مستشفى حميات كفر الدوار قسم الغسيل الكلوي بـ4 ماكينات غسيل كلوي، فيما تم إمداد مستشفى حميات دمنهور بـ2 ماكينة غسيل كلوي مركزياً وذلك في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي.