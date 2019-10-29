بيان حالة الطقس ليوم الأربعاء: القاهرة 27.. ورياح في هذه المناطق

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، واستقرار في الأجواء مع تكاثر بعض السحب على شمال البلاد.

وأضاف صابر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن البلاد يسود طقس دافئ نهارًا، ويشعر البعض بالبرودة في الساعات الأخيرة من الليل، ناصحا باصطحاب "الجواكت" حال التواجد خارج المنزل لساعات طويلة تصل إلى الليل.

وأشار إلى أن حالة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، تنشط أحيانا على منطقتي الصعيد وجنوب سيناء، متابعا "حركة البحرين الأحمر والمتوسط مهيأة تمامًا لكافة أنواع الملاحة البحرية، لأن ارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، إلا أن خليج السويس يشهد بعض الاضطرابات".

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس حنى نهاية الأسبوع، تسمح بالتنزه في الحدائق، وقضاء "الويك إند" في المدن الساحلية.

وأضاف، أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 27 درجة، و26 على السواحل الشمالية الغربية و25 على السواحل الشرقية.​