إحباط تهريب "حشيش" بحيازة راكب مصري قادم من باريس

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، مع راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واشتبه أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، عندما ظهرت على الراكب علامات القلق والارتباك.

وكلف صالح، أحمد مجاهد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، والذي عثر معه على كمية من مخدر "الحشيش" داخل جاكيت، وشرائط من عقار "ترامادول" المدرج جدول مخدرات.

وأمر طارق محمد محمود، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي كلّف بإحالته للنيابة.​