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اليوم.. "شباب النواب" تبحث إجراءات هيئة استاد القاهرة لتنمية مواردها

03:11 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
اليوم.. "شباب النواب" تبحث إجراءات هيئة استاد القاهرة لتنمية مواردها

المهندس أشرف رشاد الشريف

القاهرة- (مصراوي):

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها هيئة استاد القاهرة لتنمية مواردها واستثمار منشآتها، تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة (هيئة عامة اقتصادية).

وكان مجلس الوزراء، وافق في أغسطس الماضي على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، ومن بين هذه التعديلات أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية 6 من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من جانب الوزير، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

وتضمن القرار أن يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية، كما نصت التعديلات على استبدال عبارة " رئيس مجلس الإدارة" الواردة في قرار رئيس الجمهورية، بعبارة "المدير التنفيذى للهيئة"، يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتباع الأساليب الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة بأسلوب استثمارى، وكذلك فى ضوء المتغيرات العالمية في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية وتحوله إلى قطاع منتج يسهم بشكل مباشر فى الدخل القومى، كما تأتى هذه التعديلات فى ضوء رؤية مصر 2030.

البرلمان أشرف رشاد لجنة الشباب والرياضة رئيس الجمهورية ستاد القاهرة

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