الإسكان: لدينا 28 طلبا للاستثمار العقاري من الدول العربية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الاسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية ، إنه في إطار اهتمام الدولة بتعظيم تنافسية مصر لجذب الاستثمارات وخاصة الاستثمارات العقارية، جرى وضع خطة تشمل إنشاء 30 مدينة جديدة، جرى البدء في 14 مدينة من مدن الجيل الرابع وتهدف أيضا لتوفير فرص العمل والعديد من الفرص الاستثمارية.

وأضاف عباس خلال كلمته بمؤتمر ومعارض النيل العقارية في دورته الثالثة الذى عقد اليوم الاثنين، أن وزارة الاسكان حريصة على جذب الاستثمارات واتخذت عدة إجراءات منها آلية التخصيص الفوري بحيث يتم الإختيار من قبل المستثمر خلال شهر واحد فقط.

وأكد معاون الوزير: يوجد 28 طلبا للاستثمار العقارى من الدول العربية و6 طلبات من الدول الأوروبية لمدن الجيل الرابع، وتم اعتماد 460 مشروعًا جديدًا في الفترة من 2014-2019.

واختتم كلمته بالتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمار العقاري.

يأتي مؤتمر ومعارض النيل العقارية انطلاقا من توجهات الدولة المصرية بدعم وتنشيط الاستثمار الأجنبي وتعظيم فكرة تصدير العقارات بإقامة معارض عقارية مصرية خارج الحدود المصرية بما ينشط السوق العقاري ويرفع أرقام الوحدات السكنية المباعه سنويا ما يعود بالفائدة على القطاع العقاري المصرى بشكل عام.