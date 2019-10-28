وكيل "قوى عاملة النواب": لن نقبل بانتقاص حقوق أصحاب المعاشات

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تقبل بأي شكل انتقاص حقوق أصحاب المعاشات في القانون الجديد.

وأشارت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن فلسفة القانون ومواده تشير إلى رؤية في الدولة المصرية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وحصولهم على كامل مستحقاتهم.

ونوهت إلى أن القانون يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا.

ولفتت إلى أن فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار يعمل على حسن استغلال أموال المعاشات واستثمارها بالشكل الذي يدر أكبر عائد لأصحابه.