"حقوق إنسان النواب" تتفقد منطقة سجون "المنيا الجديدة"وتشيد بالاهتمام بأوضاعهم

كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، منطقة سجون المنيا الجديدة - وذلك في إطار زياراتها الميدانية للوقوف على أوضاع السجناء ، وحالة حقوق الإنسان.

وأكد أعضاء اللجنة - خلال الزيارة التفقدية - كذب الافتراءات والأكاذيب التي تحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أو ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، ووصفوها بأنها محاولات "بائسة" لتشوية صورة الدولة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة استمعوا لنزلاء السجن فرادى، في عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يقدم منهم أي شكوي بشأن سوء المعاملة، معربا عن الأسف لما أسماها "نظرة التخوين" الخارجية.

وأضاف أن اللجنة البرلمانية ستواصل زياراتها التفقدية للسجون والأقسام الشرطية، في إطار متابعتها لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيداً على انحيازها للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تكشف زيف الادعاءات التي تقولها بعض المنظمات الحقوقية، أو التي جاءت بييانات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعقد جلسة طارئة، للرد على ادعاءات البرلمان الأوربي، لافتا إلى أن مصر بمؤسساتها وبرلمانها ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان، مشددا على دعم البرلمان ونواب اللجنة لمؤسسات الدولة، مع التأكد على أنها تولي إهتماما بالمواطن حتى وإن كان نزيلاً في السجن ، وتراعي معايير حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن اللجنة وجهت خطاب شكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، واللواء محمود فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان على جهودهم في هذا الصدد.

وأثنى على المستشفى الجديد للسجن، الذي تم تجهيزه على أحدث نظام، مضيفا أن المستشفى يضم أحدث الأجهزة وغرف العمليات وسيتم افتتاحه قريبا، مشيداً باهتمام حقوق الإنسان داخل السجون بالأوضاع الصحية و الاجتماعية.. كما أشاد بمراعاة التوازن الجغرافي في توزيع السجناء على السجون القريبه من ذويهم حتى لا يتحملوا مشقة السفر .

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء محمد على، مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلي، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.

وضم الوفد كلا من: النائبة مارجريت عازر وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.​