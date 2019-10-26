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    جمعة يصدر قرارًا بتعيين مساعدين لشئون المتابعة وهيئة الأوقاف

    01:43 م السبت 26 أكتوبر 2019
    جمعة يصدر قرارًا بتعيين مساعدين لشئون المتابعة وهيئة الأوقاف

    الدكتور محمد مختار جمعة و الدكتور عبدالله حسن

    كتب - محمود مصطفى:

    قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الدكتور عبدالله حسن عبد القوي بمنصب مساعد الوزير لشئون المتابعة.

    وأصدر وزير الأوقاف، قرارا اليوم السبت، بتكليف اللواء أحمد راضي خضري مساعدًا للوزير لشئون هيئة الأوقاف.

    يذكر أن الدكتور عبدالله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، يعمل مدرسا بجامعة الأزهر بالمنوفية، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي.

    محمد مختار وزارة الأوقاف عبدالله حسن

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