بـ"واتس آب".. كيف تعاملت الري مع طوارئ السيول والأمطار؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، بوزارة الموادر المائية والري، تخصيص جروب على الـ"واتس آب"، لسهولة التواصل المباشر بين مديري الإدارات والغرفة المركزية بالوزارة، بجانب إصدار التقارير الفورية ورفعها لمتخذي القرار؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، مشيرًا إلى وقف الراحات والإجازات والمرور المكثف على المصارف والترع وإعطاء البيانات الكاملة عن حالة الجسور.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي الشلاتين وحلايب.

ولفت رئيس قطاع الري في تصريح لمصراوي، إلى إصدرا قرار بخفض مناسيب المياه بالترع والمصارف بعد امتلائها، مؤكدًا ضرورة التصريف في فرعي رشيد ودمياط.

وأضاف أن الوزارة رفعت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة أو حتى نهاية حالة الطقس السيئ وعودة الأمور إلى طبيعتها.

ونفى رئيس قطاع الري، وجود أي حالات انهيار في مناطق السيول بالساحل الشمالي، موضحًا أن القطاع طهر 117 مخرًا قبل حدوث السيول بـ20 يومًا.

وفي ذات السياق، قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري، إن مهندسي المصلحة جرى توزيعهم على المحطات لمواجهة الحالات الحرجة وعمل المرور الدائم على جميع المحطات، مشيرًا إلى توزيع المهام على العاملين بمدة عمل تجاوزت الـ10 ساعات متواصلة.

وأضاف "عبدالعاطي"، لمصراوي، أن المحطات الأكثر عرضة للأعطال في محافظتي البحيرة والإسكندرية، لافتًا إلى مواجهة أعطال "محطتين" وجرى عمل الصيانة لهما وعادا للعمل من جديد.

وأشار إلى أن محافظتي الإسكندرية والبحيرة تعرضتا لسيول شديدة، مؤكدًا أن المحطات تجري عمليات صرف المياه وامتداد الأماكن التي بها أعطال بوحدات الطوارئ.

وناشد مجلس الوزراء، المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

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