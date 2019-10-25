"الأعلى للإعلام": الانتهاء من التقرير السنوي خلال أيام وإرساله للحكومة

كتب- مصطفى علي:

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي للمجلس، والخاص بحالة الإعلام في مصر ستنتهي منه خلال أيام، على أن يتم عرضه على المجلس بكامل تشكيله عقب الانتهاء منه للموافقة عليه.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه عقب موافقة المجلس على التقرير، سيتم إعلانه رسميًا وإرساله للحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن التقرير يتضمن أنشطة لجان المجلس وقراراته و الغرامات التى فرضها على بعض وسائل الإعلام.

وكشف المصدر، أن الباب الأول من التقرير يختص بحالة الإعلام في مصر ويتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها مقارنة بالعام الماضى، كما تضمن الفصل الأول استحداث باب للمرة الأولى يختص بوسائل التواصل الاجتماعى واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها، خاصة وأن المجلس يوجد تحت سلطته حاليا صفحات التواصل الاجتماعي التي تتخطى ٥ آلاف متابع.

وأشار المصدر، إلى أن الفصل الثاني يختص بمدى تمتع المصريين بإعلام حر يضمن لهم حرية الرأي والتعبير ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته فى جميع المطبوعات الورقية وأكثر القضايا التى شملتها المناقشات وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد فى الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع، حيث تم إعداد الدراسة وفقا ل 11 معيارا.

وتابع أن الفصل الثالث يشمل التقرير السنوى للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات الشكاوى فى الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات ونسبهم مقارنتهم بالعام الماضى.

ولفت المصدر إلى أن الفصل الرابع يختص بنشاط المجلس وقرارته وزياراته التى قام بها فى مختلف الانشطة، فيما يشمل الفصل الخامس التدريب والدورات التى نظمها المجلس بالإضافة إلى خططه المستقبلية فى مجال رفع الاحترافية لدى الإعلاميين.

ونوه بأن الفصل السادس يتضمن الإجراءات التى اتخذها المجلس لتنظيم الإعلام ويحتوي على المعايير واللوائح والضوابط التى أصدرها المجلس وقراراته فى هذه الشأن، بينما يتضمن الفصل السابع تقرير الأمانة العامة.