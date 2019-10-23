الحكومة: انتظام الدراسة غدًا بالقاهرة الكبرى

كتب - محمد غايات:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدراسة سوف تستأنف الخميس في الجامعات والمدارس في القاهرة الكبرى.

وأضاف يونس لمصراوي، إنه لا توجد نية لتعطيل الدراسة بالقاهرة الكبرى، معلنا بذلك عودة الدراسة في مدارس وجامعات المحافظات الثلاث بعد أن توقفت يوم الأربعاء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، بحسب بيان هيئة الأرصاد اليوم.