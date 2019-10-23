تواصل فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه"

كتب- أحمد مسعد:

تواصلت فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه لليوم الرابع على التوالي، والذي يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" ، ويتضمن العديد من الجلسات واللقاءات والمنتديات، حيث تتواصل فعاليات هذا الملتقى الأكبر من نوعه في مجال الشأن المائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري سنويا، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويتضمن اليوم الرابع عقد وزارة الموارد المائية والري جلسة بعنوان "آثار تغير المناخ.. الاستجابة والتكيف"، حيث تتناول هذه الجلسة الإجابة على سؤالين "كيف سيؤثر تغير المناخ على دورة المياه"، و"ما هي استراتيجيات التخفيف والتكيف الرئيسية للحد من المخاطر البيئية".

وتغير مناخ الأرض على مر التاريخ، لكن المعدل في هذه الأيام غير مسبوق ويؤثر بشكل جذري على جميع جوانب الحياة، حيث يعتبر تغير المناخ لاعبا حيويا بالنسبة لمستقبل كوكبنا، حيث له تأثير كبير على موارد المياه وصحة الإنسان والرفاهية والحياة البرية وخدمات النظام الإيكولوجي والأمن الغذائي والبيئة بشكل عام، فالأحداث الشديدة مثل الفيضانات والجفاف لها آثار كبيرة على المجتمعات.

كما تتناول فعاليات اليوم الربع اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، والذي ينظمه المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه، ووزارة الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى استكمال المناقشات حول تقدم الشراكة المصرية الهولندية في مجال المياه، بالإضافة إلى عرض تقدم الأنشطة والدراسات والمشاريع التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها.

ويتضمن الاجتماع تبادل المعلومات المتعلقة بالموضوعات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والصرف الصحي في المناطق الريفية، وإدارة المياه العادمة، والمياه والزراعة، وفي الختام ستتم مناقشة الإجراءات المستقبلية وخطط المجلس لعام 2019/2020.

كما تشهد فعاليات اليوم الرابع عقد "الاجتماع الأول للجنة المشتركة الرفيعة المستوى المعنية بالمياه والزراعة في المنطقة العربية"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لقرار المجلس الوزاري العربي المشترك للمياه والزراعة، والذي اعتمد إعلان القاهرة وعقد على امتداد المؤتمر الإقليمي للأرض والمياه في الرابع من أبريل 2019.

ويركز الاجتماع الأول على محور "آليات تخصيص موارد المياه المستدامة للقطاع الزراعي في المنطقة العربية"، كما سيتم طرح ورقة تتضمن السياسات الإقليمية حول الآليات المستدامة والمبتكرة لتخصيص المياه، وذلك من خلال المناقشات وتبادل الخبرات.

وفي ذات السياق، تشهد فعاليات اليوم الرابع تنظيم ملتقى أطفال المياه (سفراء المياه الصغار) والذي تنظمه وزارات : الموارد المائية والري، الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والاتحاد الأوروبي.