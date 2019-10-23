حدث ليلًا| أمطار ورعد وطوارئ بالمحافظات.. ومصر تقبل دعوة أمريكية للاجتماع مع إثيوبيا

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي كان أبرزها ما يلي:

مصر ترد على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

أعربت جمهورية مصر العربية، عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلاميًا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي -إذا ما ثبت صحتها- بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة.

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غرق طرق وتكدس مروري.. مشاهد أول يوم أمطار (صور)

شهدت محافظة القاهرة الكبرى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، ومصر الجديدة ومدينة نصر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، واستمرار لسقوط الأمطار.

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تعطيل الدراسة وغرف أزمات.. الحكومة تعلن الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

بعد موجة من الطقس السيء شهدتها عدة محافظات خلال الساعات الماضية، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من استمرارها يومين، أعلنت عدد من الوزارات رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع التدابير والاستعدادات لمواجة مياه الأمطار والسيول.

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برلمانية تهدد الحكومة بسحب الثقة: "فشلت في التعامل مع الأمطار"

هددت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بقديم استجواب تمهيدًا لسحب الثقة من الحكومة؛ جراء ما وصفته بـ"فشلها في إدارة أزمة الأمطار التي تعرضت لها مصر".

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بعد قرار الحكومة.. "التعليم" تصدر توضيحًا بشأن تعليق الدراسة غدًا

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب الأربعاء بالمحافظات الثلاث؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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بالفيديو.. محافظ القاهرة يتابع سحب مياه الأمطار من نفق العروبة

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، زيارة تفقدية لأعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بنفق العروبة، شرق القاهرة، بحضور قيادات المحافظة ومسئولي الصرف الصحي وقوات الشرطة.

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مصر تقبل دعوة أمريكية لاجتماع مع أثيوبيا والسودان حول سد النهضة

قال بيان لوزارة الخارجية إن مصر تلقت دعوة من الإدارة الأمريكية لاجتماع في واشنطن بشأن سد النهضة الاثيوبي.

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استمرار غلق طريق السويس- القاهرة بسبب تجمعات مياه السيل والأمطار

تواصل سيارات الكسح،سحب مياه الأمطار والسيول المتجمعة في بؤرتين بطريق السويس- القاهرة، والتي تسببت في وقف الحركة المرورية في الاتجاهين.

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بالصور.. الانتهاء من شفط مياه الأمطار بشرق مدينة نصر

قال اللواء مجدي الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنه تم الانتهاء من شفط مياه الأمطار المتجمعة بشارع أحمد الزمر أمام مستشفى النهار التخصصي، وأمام مجمع مدارس طلائع المستقبل للغات، والأمطار في ميدان هشام بركات مع طريق النصر.

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الدفاع التركية: لم تعد هناك ضرورة لشن عملية عسكرية جديدة بسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، فجر اليوم الأربعاء، إنه لم تعد هناك ضرورة لشن عملية عسكرية جديدة وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، وإنه ستبدأ جهود مشتركة بين الدولتين في هذا الصدد.

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المرصد السوري: عودة 150 داعشيا إلى تل أبيض السورية جراء العدوان التركي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن مقاتلين موالين لتركيا ضمن عدوانها على الأكراد بدأوا في فتح صوامع غلال في مدينة بشمال سوريا، فيما بدأت 150 من عناصر تنظيم داعش العودة إلى المدينة.

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جنبلاط: إسقاط النظام يتم من خلال انتخابات جديدة

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن استقالة حكومة سعد الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة وإسقاط النظام يجري من خلال الانتخابات.

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ترامب: أخبار سارة بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن ثمة أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط.

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