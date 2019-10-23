"أبوستيت": اختيار معملين بـ"البحوث الزراعية" كمراكز تميز في سلامة الغذاء

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم اختيار معمل الميكروبيولجي بمعهد بحوث صحة الحيوان، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، كمعامل مرجعية ومراكز تميز في مجال سلامة الغذاء للاتحاد الأفريقي، وذلك ضمن 4 معاهد بحثية على مستوى القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة والتي عُقدت في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لافتًا إلى انه تم اختيار المعملين التابعين لمركز البحوث الزراعية، كمراكز مرجعية ومتعاونة مع الاتحاد الأفريقي في مجال السلامة الغذائية، بجانب معملين أخرين من غانا، والسنغال.

وفي سياق متصل يغادر الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، القاهرة متجها إلى دولة اثيوبيا، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية والمياه والمناخ، والتي تعقد باديس ابابا حتى ٢٥ أكتوبر الحاري،حيث من المنتظر ان يتم التباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، والمناخ والبيئة والتنمية الريفية، لمراجعة الاستراتيجيات واهدافها، وتعريف العوامل المحفزة والتي انبثقت عن إعلان مالابو، في التطور الزراعي، ونقل التكنولوجيا من اجل تحسين سبل المعيشة.