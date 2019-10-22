  • عاجل:الحكومة تقرر تعطيل المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    شفط تجمعات مياه الأمطار بميدان رمسيس ومطلع كوبري أكتوبر (صور)

    11:25 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة

    كتب- محمد نصار:

    وجه اللواء خالد إسماعيل محجوب، رئيس حي الأزبكية، بإزالة كافة تجمعات المياه التي نتجت عن الأمطار في نطاق الحي، اليوم الثلاثاء.

    وبحسب بيان اليوم، تحرك رجال المتابعة الميدانية لحي الازبكية وبرفقة فرع هيئة النظافة بالحي لشفط مياه الأمطار بمطلع كوبرى أكتوبر وأسفل كوبرى المشاه من ميدان رمسيس بنطاق الح؛ لتسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط للشارع.

    الأمطار شفط المياه الطقس ميدان رمسيس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان