وزير الري يلتقي نظيره الكيني على هامش أسبوع القاهرة للمياه

كتب - أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بالسيد سيمون شوليجاى، وزير المياه والري الكيني؛ لبحث موقف مذكرة التعاون الثنائي وأعرب الدكتور عبد العاطي على رغبة مصر في بدء الأنشطة واستكمال كافة النقاط العالقة لتفعيل التعاون المشترك .

وأشار "عبدالعاطي" في بيان اليوم، إلى أهمية استمرار التعاون الإقليمي وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول المتشاطئة على نفس الأنهار.

وتحدث الوزير الكيني عن اللقاء الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الكيني خلال اجتماعات نيويورك وأعرب عن حرصه على إدارة حوارا فنيا بين جميع دول.

وعكس اللقاء مدى التوافق بين الرؤى المصرية الكينية بشكل كبير ورغبة الطرفين الصادقة لتعزيز سُبل التعاون المشترك وعرض الدكتور عبد العاطى استعدادنا للمساعدة الفنية وضرب مثل بسد ستجلر جورج على نهر روفيجى وقيام المقاولون العرب والسويدي بتنفيذه.