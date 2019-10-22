  • عاجل:الحكومة تقرر تعطيل المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    "مصر للطيران": إعفلاء العملاء المتأخرين عن رحلات اليوم من "الغرامة"

    10:53 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    "مصر للطيران": إعفلاء العملاء المتأخرين عن رحلات اليوم من "الغرامة"

    شركة مصر للطيران

    كتب - طه عبيد:

    قررت مصر للطيران، إعفاء عملائها المسافرين على رحلاتها مساء اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تأخير من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز؛ نظرا لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار.

    يأتي القرار في ظل ما شهدته القاهرة الكبرى اليوم من سوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار.

    وأهابت الشركة في بيان اليوم، بعملائها بمراجعة حجوزاتهم وتعديلها عن طريق خدمة "call center" الخاصة بمصر للطيران، أو التوجه إلى مكتب المبيعات المتواجد بمبنى الركاب 3 الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة أو المكاتب الأخرى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

    شركة مصر للطيران الطقس درجة الحرارة القاهرة الكبرى

    الخبر التالى:

    جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب منشطات ​بمليوني جنيه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان