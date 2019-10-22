"مصر للطيران": إعفلاء العملاء المتأخرين عن رحلات اليوم من "الغرامة"

كتب - طه عبيد:

قررت مصر للطيران، إعفاء عملائها المسافرين على رحلاتها مساء اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تأخير من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز؛ نظرا لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار.

يأتي القرار في ظل ما شهدته القاهرة الكبرى اليوم من سوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار.

وأهابت الشركة في بيان اليوم، بعملائها بمراجعة حجوزاتهم وتعديلها عن طريق خدمة "call center" الخاصة بمصر للطيران، أو التوجه إلى مكتب المبيعات المتواجد بمبنى الركاب 3 الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة أو المكاتب الأخرى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.