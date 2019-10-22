البرلمان يرفض التعليق على تصريحات "أبي أحمد" بشأن سد النهضة

كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب أحد أعضاء البرلمان، بالتعليق على ما تم تداوله بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، بخصوص سد النهضة.

وقال "عبدالعال"، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء: "لن ننساق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن".

وأشار إلى أنه سيعود إلى وزارة الخارجية للتأكد من صحة هذه التصريحات.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد، قال إن بلاده على استعداد لحشد ملايين الأشخاص في حال استدعت الحاجة خوض حرب حول سد النهضة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال جلسة استجواب بالبرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ فوز آبي أحمد بجائزة نوبل في 11 من أكتوبر الجاري، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "يتحدث البعض عن استخدام القوة (من جانب مصر). لكن يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".