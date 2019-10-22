مصدر: سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة المترو

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو، إن خطوط المترو تسير بشكل طبيعي، حتى الآن.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة تشغيل المترو بالخطوط الثلاث، مؤكدا أنها تعمل بكامل طاقتها .

وشهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.