القوى العاملة: تعيين 269 شابًا منهم 33 من ذوي القدرات الخاصة بالسويس

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالسويس، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من حملة المؤهلات العليا والمتوسط، وفوق المتوسطة، والعمالة الفنية وغير الفنية ، من خلال المكاتب الخمس التابعة للمديرية بلغ 236 معينا، فضلا عن 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من 821 شابا باحثا عن العمل.

وأوضح سعفان، في بيان اليوم، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال سبتمبر الماضي بقياس مهارة 350 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، للعمل سواء بالداخل أو الخارج، ويجرى منح الشهادة بعد اجتياز الاختبارات التى تتم من خلال اللجان الفنية المشكلة بالمديرية لهذا الغرض.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، أن المديرية فتشت 13 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر، فضلا عن نفتيش 205 منشآت لتنفيذ قانون العمل، بالإضافة إلى القيام بـ 10 حملات تفتيشية.

وأضاف جاد الرب، أن المديرية عقدت 5 ندوات توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة.

وتلقت المديرية 51 شكوى فردية، تم تسوية 12 منها وديا وإحالة 20 شكوي للقضاء، وما زالت هناك 19 شكوى تحت البحث والدراسة.