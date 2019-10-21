وزيرة الصحة: الكشف بالمجان على 1.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2019/2018

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لمليون و582 ألفاً و260 مواطناً من خلال 1327 قافلة طبية جرى تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2018/ 2019.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأفاد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد بأن القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 11 ألفاً و813 طبيباً .. مشيرا إلى أنه تم إجراء 221 ألفاً و812 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 375 ألفاً و45 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين كما تم تحويل 20 ألفاً و90 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها .. أوضحت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة الدكتورة وفاء الصادق أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء حيث تم الكشف الطبي على 44 ألفا و424 مواطناً بمحافظة أسوان، و46 ألفا و367 مواطناً بأسيوط، و140 ألفا و238 مواطناً بالإسكندرية، و20 ألفا و813 مواطناً بالإسماعيلية، و24 ألفا و990 مواطناً بالأقصر، و20 ألفا و118 مواطناً بالبحر الأحمر، و64 ألفاً و709 مواطنين بالبحيرة، و175 ألفا و683 مواطناً بالجيزة، و111 ألفا و147 مواطناً بالدقهلية، و12 ألفاً و64 مواطناً بالسويس، و77 ألفا و656 مواطناً بالشرقية، و20 ألفا و325 مواطناً بالغربية.

وقالت إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لـ74 ألفا و135 مواطناً بالفيوم، و87 ألفا و978 مواطناً بالقاهرة، و103 آلاف و12 مواطناً بالقليوبية، و61 ألفا و696 مواطناً بالمنوفية، و68 ألفا و402 مواطن بالمنيا، و49 ألفا و800 مواطن بالوادي الجديد، و67 ألفا و921 مواطناً ببني سويف، و19 ألفا و898 مواطناً بجنوب سيناء، و16 ألفا و266 مواطناً بسوهاج، و98 ألفا و406 مواطنين بدمياط، و27 ألفا و836 مواطناً بقنا، و21 ألفا و265 مواطناً ببورسعيد، و100 ألف و885 مواطناً بكفر الشيخ، و3486 مواطناً بشمال سيناء، وأخيراً تم الكشف الطبي على 22 ألفاً و740 مواطناً بمطروح.

وأكدت الصادق أن تنفيذ القوافل العلاجية مستمر طوال العام بالمجان في جميع محافظات الجمهورية مستهدفاً المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حرصاً من الوزارة على الوصول إلى كافة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم.