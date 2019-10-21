مؤلفات مستشار وزارة التعليم العالي ضمن أعلى 5٪ استشهادات علمية

كتبت-داليا شبل:

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "Arcif” إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي.

وجاء الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مستشار وزير التعليم العالي، ضمن أعلى 5%من المؤلفين الذين جرى الاستشهاد بمقالاتهم العلمية، من أصل 13 ألف مؤلف ضمن أكثر من 105 مؤلف تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية وذلك من مجموع تقارير معامل "أرسيف" التي تغطي الفترة من 2012 _ 2017.

وحسب بيان، اليوم، تعد المجلات العلمية العربية "أرسيف ARCIF" للعام 2019، إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي خلال الملتقى العلمي الذي أقيم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت خلال شهر أكتوبر الجاري تحت عنوان "مؤشرات الإنتاج والبحث العلمي العربى والعالمى فى التحولات الرقمية للتعليم الجامعي العربى".

يذكر أن معامل "أرسيف" جمع ودرس وحلل ما يزيد عن (4300) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، صادرة عن أكثر من (1400) هيئة جامعية وعلمية أو بحثية في (20) دولة عربية، ونجح منها (499) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "أرسيف" في تقرير 2019، وأعلنت في تقريرها اختيار د. عادل عبد الغفار ضمن قائمة أعلى 5% مؤلف يتم الاستشهاد بمؤلفاتهم ضمن مجموع تقارير معامل "أرسيف" التي تغطى الفترة من 2012 -2017.

جدير بالذكر أن معامل "أرسيف" للتأثير والاستشهادات المرجعية العربى يخضع لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية وهي: (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية/ فرع الخليج)، بالإضافة إلى لجنة علمية تضم خبراء وأكاديميين ذوي سمعة عالمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.