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    أمطار في القاهرة غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء (درجات الحرارة)

    12:22 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    أمطار في القاهرة غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء (درجات الحرارة)

    أمطار _أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية،

    وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

    الصغرى العظمى

    القاهرة 22 29

    شبين الكوم 21 29

    طنطا 21 28

    دمنهور 20 27

    الإسكندرية 21 27

    بلطيم 21 27

    مطروح 22 26

    السلوم 21 26

    سيوة 21 28

    بورسعيد 22 26

    دمياط 22 26

    الزقازيق 21 29

    الإسماعيلية 20 29

    السويس 20 29

    العريش 20 26

    رفح 20 26

    رأس سدر 22 31

    نخل 13 27

    نويبع 24 30

    طابا 22 27

    كاترين 14 25

    الطور 22 30

    شرم الشيخ 25 33

    الغردقة 23 33

    مرسى علم 24 32

    الفيوم 21 29

    بنى سويف 21 29

    المنيا 19 30

    أسيوط 20 30

    سوهاج 20 32

    قنا 21 34

    الأقصر 21 35

    أسوان 23 36

    أبوسمبل 24 36

    الوادى الجديد 23 34

    شلاتين 26 34

    أبورماد 26 33

    حلايب 28 32

    رأس حدربة 28 32 ​

    أمطار الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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