انطلاق اجتماع "مياه منظمة التعاون الإسلامي" ضمن أسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد :

انطلق اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، على هامش فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من وزراء الدول العربية.

يضم المجلس 12 دولة أعضاء منظمة التعاون والتي يبلغ عددها 57 دولة هي: السنغال – الصومال – سيراليون – اوزباكستان – باكستان – المغرب – اليمن – كوتى فوار – أذربيجان – المملكة العربية السعودية – تركيا – مصر. ويعد هذا الاجتماع الثاني لمجلس المياه في إطار رئاسة مصر للدورة الحالية لمؤتمر التعاون الإسلامي خلال الفترة 2018-2020، وعقد الاجتماع الأول عام 2017 في تركيا.

وقال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات ذات الأولوية المشتركة لدول التعاون ومن أهمها إدارة المياه في ظل الندرة، مشيرا إلى ضرورة بحث وسائل وآليات توفير المياه في القطاع الزراعي.

وأضاف عبد العظيم، لمصراوي، أن الجلسات تعرض تبادل الخبرات والتكامل بين الدول، وتشهد توقيع اتفاقيات آليات التمويل المتاحة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي التى يمكن استغلالها والاستفادة منها في دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول.

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