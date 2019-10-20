"عربية النواب": العدوان التركي على سوريا يعيد البشرية لـ"شريعة الغابة"

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، إن العدوان التركي على الأراضي السورية، يعيد البشرية إلى شريعة الغابة ويتنافى مع قواعد القانون والشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور سفير سوريا في القاهرة، والذي تواجد في شرفات المجلس.

وأكد رسلان، أن هذا العدوان يمثل خطورة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، لافتا إلى أن هذا الاعتداء يؤثر على مسار العملية الديمقراطية رفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح أن هذا العدوان الذي يقوم به الرئيس التركي ضد الأراضي السورية هو عدوان غاشم وهو تنفيذ لأجندة الإخوان والجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه يكشف أطماع الرئيس التركي للتوسع في المنطقة.

وأشار إلى أن الإرهاب الذي يتفشى في الوطن العربي هو نتاج دعم الرئيس التركي، وهو الأمر الذي حذرت منه مصر كثيرا، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي أمام هذا العدوان الغاشم.

وأكد أن اللجنة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وتطالب الحكومات العربية في إعادة النظر بعلاقاتها مع تركيا بما يحفظ الحقوق العربية.

وثمن رسلان، الجهود المصرية والتحركات في هذا الشأن، لاسيما التحركات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: نحن نحيي حسه الوطني والعربي في تصديه للتصرفات غير الشرعية للرئيس التركي.

وأكد أحمد رسلان، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات الأزمة، ولاتخاذ مواقف مساندة للشعب السوري.