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    مسئول أردني: لا توجد رؤية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية

    01:20 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    مسئول أردني: لا توجد رؤية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية

    التغيرات المناخية

    كتب- أحمد مسعد:

    قال المهندس يوسف العيطان، مساعد أمين عام سلطة المياه الأردنية لشؤون التشغيل والصيانة، إن دولته تحاول قدر الإمكان إمداد المحافظات الـ12 بالمياه اللازمة.

    وأضاف العيطان، أن تكاليف الطاقة الخاصة بقطاع المياه كبيرة جدا، وتتغير بشكل سنوي.

    وأضاف العيطان خلال الجلسة العامة الأولى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه"، أنه لم يرى أي شرح دقيق للتغيرات المناخية، وأن الخبراء يتحدثوا عن التغيرات المناخية، لكن لا يوجد رؤية واضحة ومحددة لمواجهة هذه التغييرات.

    وأوضح أنهم يعملون على جودة المياه من خلال المعامل ليكون هناك شهادات دولية لجودة المياه، ولا بد من التعاون مع كل الشركاء والعلماء والخبراء للوصول لحلول واقعية.​

    التغيرات المناخية يوسف العيطان الأردن المياه

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