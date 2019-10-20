"التضامن" تطلق مبادرة جديدة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.. اليوم

كتب – مصراوي:

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، مبادرة جديدة "حياة"؛ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، في إطار العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في تقديم مساعدات الدعم النقدي شهريا أو من خلال توفير فرص عمل لهم.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، وقعت مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإعداهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، حرصا من الطرفين على إدماجهم في الحياة العامة كشريك متساوٍ ومتكافئ له كل الحقوق في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعلن الطرفان مبادرة "تحديات الابتكار" لذوي الإعاقة التي ستكشف من خلال فكرة الابتكار التشاركي حلولا للتغلب على معوقات توظيف الأشخاص ذي الإعاقة، وستحظى الأفكار الرابحة بالمساعدة والتوجيه من خلال حاضنات الأفكار وفرص التمويل أو من خلال ربطها بعملاء جدد أو شراكات جديدة، لإنشاء شركات ناشئة مستدامة تعمل ولأول مرة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.