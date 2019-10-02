وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان تطوير مستشفى أبو الريش

كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة صباح اليوم الأربعاء، لتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى للدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث بمستشفى أبو الريش الياباني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني.

وحسب بيان، اليوم، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، باستمرار عمليات التطوير وفق الجدول الزمني والاستمرار بنفس القوة في تقديم خدمات متميزة للمرضى.

وأوضح الخشت، أن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.

كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

وأكد الخشت، استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش لزيادة قدرته الاستيعابية، وتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بها وخدمات الطواريء، لتكون بأعلى درجة من الكفاءة، موضحًا أنه جاري العمل في المرحلة الثانية من التطوير.

من جانبها قالت الدكتور رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش الياباني، إن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى شملت الانتهاء من تجديد قسم الجراحة العامة بقدرة استيعابية 23 سريرًا، وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وغرفة مراقبة المبنى داخليًا وخارجيًا، وأنه جاري العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامي من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.