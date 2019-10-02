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    ​​اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

    06:02 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    ​​اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

    الدكتور مصطفى مدبولي

    القاهرة - مصراوي:

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتوافر السلع وملف بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

    وترأس مدبولي، اجتماعاً، أمس الثلاثاء؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وبعض مسئولي الجهات المعنية.

    وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى التوجيهات الرئاسية الخاصة بمشروع المخازن اللوجيستية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وسعي الدولة لتوفير مخزون استراتيجي لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تحقيق وفر في الهادر من الأصناف الطبية والذي تبلغ نسبته العالمية ما يقرب من 10-15 % سنوياً وتزيد هذه النسبة في مصر، إلى جانب القضاء على أية ممارسات احتكارية مُحتملة.​

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي منظومة التأمين الصحي

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