"أمطار بالسواحل وشبورة".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلين (الأربعاء- الخميس- الجمعة).

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس اليوم الأربعاء، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مائل للبرودة في أخر الليل.

كما تظهر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة، ستكون 30 - 23 على السواحل الشمالية، والقاهرة 32 - 22، وشمال الصعيد 34- 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38- 25.

وأكدت الهيئة أن طقس الخميس المقبل، سيكون مائل للحرارة على شمال البلاد حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل.

وعن درجات الحرارة، ستكون 33 - 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 34 - 22، وشمال الصعيد 34- 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39- 25.

وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مائل للبرودة في أخر الليل.

وعن درجات الحرارة، ستكون 33 - 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 33 - 22، وشمال الصعيد 36- 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40- 25 درجة

وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

كما تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة الصباحية، على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها معتدلة تنشط على جنوب سيناء.